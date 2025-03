Apneia do sono dobra o risco de demência em mulheres

A apneia obstrutiva do sono está associada a um maior risco de desenvolver demência, especialmente em mulheres mais velhas, mostra um estudo recente da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, publicado no periódico SLEEP Advances.

O objetivo dos autores era avaliar associações específicas, em homens e mulheres, entre apneia obstrutiva do sono — condição caracterizada por paradas respiratórias ao dormir — e o risco de perda cognitiva. Para isso, avaliaram dados de 18.500 adultos com mais de 50 anos, que participavam do The Health and Retirement Study (HRS), entre 2010 e 2020. Nenhum deles tinha demência no início do estudo, e a presença ou suspeita de apneia foi feita por diagnóstico autorrelatado, ou por triagem a partir de um questionário específico.

Ao final do acompanhamento, a presença de apneia aumentou o risco de perda cognitiva em todos os portadores. No entanto, apesar de a condição ser mais frequente entre os homens, as mulheres com o distúrbio se mostraram duas vezes mais propensas a ter declínio mental.