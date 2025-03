Dieta do sono saudável: veja quais alimentos nos ajudam a dormir melhor

Horário das refeições e considerações de gênero

O horário e a consistência da alimentação, conhecidos como "crononutrição" no campo da pesquisa do sono, provavelmente também ajudam a explicar as associações entre dietas saudáveis e um bom sono.

Comer nos horários convencionais das refeições, em vez de fazer lanches aleatórios, tem sido associado a um sono melhor. Além disso, comer tarde da noite geralmente está associado à ingestão de alimentos não saudáveis, como lanches processados, e pode causar um sono mais fragmentado.

Uma peça final e muito interessante desse quebra-cabeça é que as associações entre dieta e sono geralmente diferem por gênero. Por exemplo, parece que as associações entre padrões de dieta saudável e sintomas de insônia podem ser mais fortes entre as mulheres. Um motivo para isso pode ser as diferenças de gênero no sono. Em particular, as mulheres têm maior probabilidade de sofrer de insônia do que os homens.

Fatores essenciais para uma boa noite de sono

Em geral, não existe um alimento ou bebida mágica que melhore seu sono. É melhor se concentrar em padrões alimentares saudáveis ao longo do dia, com uma proporção maior de calorias consumidas no início do dia.