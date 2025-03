O que é hantavírus, que causou a morte da pianista Betsy Arakawa

Imagem: Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images

A pianista Betsy Arakawa, 65, e o marido Gene Hackman foram encontrados mortos na residência do casal no final de fevereiro. A investigação indica que ela provavelmente morreu uma semana antes do ator após ser infectada pelo hantavírus. A informação foi reportada pela revista Variety.

O que é hantavírus?

São vírus transmitidos pelo contato com ratos silvestres infectados ou seus excrementos. Os roedores podem carregá-los por toda a vida sem adoecer e passá-los aos seres humanos por meio de urina, saliva e fezes. As pessoas também podem se infectar após inalar partículas do vírus em lugares onde há grande quantidade de excremento dos ratos.

O hantavírus surge em roedores encontrados em regiões rurais e de floresta. É diferente dos ratos urbanos, encontrados nas cidades, como as ratazanas, rato preto e camundongo. Entre 1993 e 2024, o Brasil registrou 2.377 casos e 937 mortes pela infecção. Dos casos confirmados, 70% ocorreram em zona rural, segundo o Ministério da Saúde.