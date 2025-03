Suco de uva com açaí e chia serve para quê? Veja os benefícios da bebida

8. Reforça o sistema imunológico

Os polifenóis presentes no suco de uva com açaí e chia ajudam a fortalecer o sistema imunológico. A vitamina C estimula a produção de glóbulos brancos, fundamentais para a defesa do organismo, e as vitaminas do complexo B desempenham um papel importante na manutenção da função imunológica.

Os ácidos graxos ômega-3, com suas propriedades anti-inflamatórias, ajudam a regular a resposta imunológica, enquanto as fibras promovem a saúde intestinal, essencial para o bom funcionamento do sistema imunológico.

Contraindicações

O suco é considerado seguro para a maioria das pessoas, mas algumas precauções são necessárias. O suco de uva pode elevar os níveis de glicose no sangue devido ao seu alto teor de açúcar, o que exige atenção em pessoas com diabetes. Além disso, pode conter sulfitos que causam reações alérgicas em algumas pessoas e interferir com medicamentos anticoagulantes.

Já o açaí, por ser rico em fibras, pode causar desconforto gastrointestinal, como gases e diarreia, principalmente se consumido em grandes quantidades. Ele também pode provocar reações alérgicas em algumas pessoas.