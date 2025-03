Acredita que é especial: 9 sinais típicos para reconhecer um narcisista

Todos nós somos um pouco narcisistas, mas existe um quadro chamado transtorno de personalidade narcisista, que costuma causar sofrimento tanto em quem o possui como nas pessoas com quem ele se relaciona.

O psiquiatra Erlei Sassi dá um exemplo: uma pessoa com transtorno narcisista tende a ficar furiosa quando alguém não reconhece o quanto ela é especial. Com isso, ela pode facilmente se envolver em brigas, seja em casa, no trabalho ou no trânsito. "Todo mundo gosta de ser adulado. Ninguém gosta de ser criticado. Mas para quem tem transtorno de personalidade narcisista, ser adulado é uma necessidade. É vital. Quando isso não acontece, ele fica enfurecido", explica o psiquiatra.

Sinais típicos de um narcisista

O narcisismo se torna patológico quando acontece fora do tempo e afeta outras pessoas, de acordo com Sassi. No campo da saúde mental, não há uma forma única de definir quem é e quem não é narcisista. Mas existem questionários sobre o tema, além do DSM-V (5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria).