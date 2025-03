Qual a quantidade de cocô que o corpo consegue 'guardar' no intestino?

Distensão abdominal;

Cólicas;

Ao fazer cocô, ele sai com dificuldade e provoca fissuras;

Dor na hora da saída do cocô.

Quando as fezes não são eliminadas no tempo certo e se acumulam no intestino, elas podem formar uma massa endurecida chamada de fecaloma, que vai dificultar ainda mais a saída do cocô.

Quando o indivíduo fica mais de 10 dias sem evacuar, as fezes ressecam dentro do intestino e se tornam rígidas

Nesses casos, as fezes precisam ser removidas com ajuda de laxantes (via oral ou retal) ou aplicando medicamentos para dissolver o cocô por via endoscópica.

Mas existe ainda o risco de, em casos extremos, o paciente precisar de uma cirurgia para fazer a desobstrução e retirar parte do intestino, alerta Guimarães.

Algumas condições predispõem para a formação do fecaloma, como: