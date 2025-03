Quais os arrependimentos mais comuns das pessoas antes de morrer?

É preciso conversar, mas também ouvir

Não é regra, mas falar sobre a própria morte costuma ser mais comum quando alguém se encontra acamado, em situação degenerativa (em início de Alzheimer, por exemplo) e preocupado com o futuro dos entes.

Cláudia Messias, psicóloga que trabalha com pacientes com câncer, diz que muitos, quando sentem a necessidade de desabafar, em geral também não encontram quem esteja disposto e preparado para ouvi-los. "Há casos em que eles tentam falar, mas são 'cortados' por quem não sabe lidar com o sofrimento, com frases do tipo: 'Não, você não vai morrer, não fala isso'. Então já cria um bloqueio", diz.

É compreensível que os entes queridos queiram poupar esse sujeito, mas nem sempre quem se encontra num estado irreversível é frágil emocionalmente como pode parecer. Pela experiência de vida, pode estar mais preparado para lidar com momentos difíceis e, estando com suas faculdades mentais preservadas, não deve ser privado nem mesmo de diagnósticos.

É um direito e necessário para que se possa tomar decisões, se preparar, tirar dúvidas. Omitir é tão ruim quanto mentir, pois quem está num momento final da vida se sente apreensivo, triste e, se descobrir, traído. "Também sofre mais pela família, mas com a gente consegue se abrir, falar melhor dos seus medos, de como quer seu velório, a roupa que quer ser sepultado, para quem quer deixar tal coisa, e a gente faz essa intermediação, acolhe e prepara os filhos", diz a psicóloga.

Havendo interesse e abertura por parte de alguém em falar ou comentar sobre a própria morte, esteja presente e, não sabendo lidar com seus questionamentos ou com outros assuntos que ele possa abordar, não hesite em procurar ajuda profissional de psicólogos.