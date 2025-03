Mulher com Down desenvolve Alzheimer sem demência e surpreende médicos

O caso de uma paciente de mais de 60 anos com síndrome de Down e doença de Alzheimer que não desenvolveu demência surpreendeu médicos nos EUA — e esclareceu como as doenças se desenvolvem juntas.

A descoberta foi publicada no jornal científico Alzheimer's & Dementia em 27 de janeiro pelos cientistas do Consórcio de Biomarcadores de Alzheimer e Síndrome de Down da Universidade da Califórnia em Irvine e da Universidade de Pittsburgh.

"Inexplicável"

Mulher foi estudada por 10 anos. O time de pesquisadores monitorava seu quadro de síndrome de Down, assim como os de outros pacientes, para verificar por que este tipo de paciente tinha um risco de mais de 90% de desenvolver a doença de Alzheimer ao envelhecer. No entanto, ela nunca apresentou sintomas de demência.