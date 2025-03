Viviane Araújo diz que vai operar pela 4ª vez: o que é hérnia umbilical

As hérnias podem acometer também outras regiões. Além do umbigo, a condição pode acontecer na virilha (hérnia inguinal), acima do umbigo (epigástrica) e em partes do abdome em que já foram feitas incisões prévias (chamadas de hérnia incisional).

Crianças costumam ter mais hérnias umbilicais, que geralmente fecham sozinhas até o fim da primeira infância, entre 6 e 7 anos. No entanto, adultos também podem desenvolver o quadro devido ao aumento de pressão no umbigo (sobretudo nas gestantes), por excesso de peso (obesidade) ou de líquido —que pode decorrer de uma doença hepática (ascite).

Pessoas que fazem exercícios com excesso de peso também correm um risco aumentado de desenvolver a hérnia. É importante manter o acompanhamento com profissional especializado para não exagerar no peso em exercícios como agachamento e leg press.

Quais são os riscos?

As hérnias podem aparecer em diferentes regiões do corpo em forma de uma protuberância que deve ser acompanhada por profissionais Imagem: Getty Images

Na hérnia, uma parte da alça intestinal sai pelos buracos na aponeurose quando há picos de pressão. Em geral, ela retorna ao local de origem. Quando não volta, no entanto, há o chamado encarceramento da hérnia. Quanto maior for a hérnia, menor a chance de complicações, já que a hérnia pequena tem maior risco de sair pelo buraco no abdome e não retornar.