Gosto lembra mistura de abacaxi e banana: os benefícios do araticum à saúde

5. Aumenta a saciedade

Contribui para o aumento da saciedade e controla o apetite. Isso se deve ao seu alto teor de fibras, que desaceleram a digestão e prolongam a sensação de estar satisfeito após as refeições. Dessa forma, a pessoa passa a consumir menos e pode perder peso.

6. Controla diabetes

Auxilia no controle do diabetes ao equilibrar os níveis de açúcar no sangue e a melhorar a eficiência do corpo em utilizar a insulina. As fibras regulam os níveis de glicose no sangue, retardando a absorção dos açúcares e promovendo uma liberação mais gradual da glicose na corrente sanguínea.

7. Faz bem para os olhos

A vitamina A presente no araticum é importante para a saúde ocular e previne problemas como a degeneração macular e promove uma visão mais nítida em ambientes com pouca luz.