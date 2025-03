Quer emagrecer ou tem diabetes? Aposte nestas 7 frutas

Outra questão importante: por serem ricas em fibras, as frutas podem ajudar, pois controlam os níveis de açúcar no sangue. Assim, o açúcar da fruta já vem acompanhado de um "antídoto". O que os especialistas dizem é que as pessoas com diabetes precisam comer de três a cinco porções de frutas por dia, preferencialmente de forma fracionada. É importante também evitar frutas muito maduras, que têm concentração de frutose maior.

"O cuidado que as pessoas diagnosticadas com disfunções metabólicas precisam ter é não consumir frutas de alto índice glicêmico em jejum ou na forma de sucos, mesmo que naturais. Se esta for a única opção, o recomendável é que sejam combinadas com alimentos ricos em proteínas, fibras ou gorduras boas para aumentar a saciedade e com isso evitar o pico de glicose no sangue", aconselha Marcella Garcez, médica nutróloga.

A seguir, confira as frutas mais indicadas:

Imagem: iStock

1. Maçã: É a primeira fruta que deve ser lembrada. Isso porque ela é rica em pectina, uma fibra solúvel que retém água e carrega parte dos açúcares direto para os intestinos. A pectina também ajuda na redução do mau colesterol (LDL). Além disso, a maçã é considerada uma fruta de baixo índice glicêmico. O ideal é consumir metade de uma por dia.

2. Abacate: Essa fruta apresenta pouco carboidrato, muita proteína e contém gordura boa, pois possui cinco tipos de ômega: 3, 6, 7, 9 e 11. Os ácidos graxos ajudam a combater o diabetes e a obesidade. Assim, é uma fruta que deve ser incluída na dieta.