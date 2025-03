Costuma acordar no meio da madrugada? Veja truques para voltar a dormir

Abrir os olhos de madrugada e não conseguir mais dormir pode ser uma experiência frustrante para qualquer um. A questão é: o que fazer nesses momentos? É melhor continuar na cama e se esforçar para voltar a dormir ou se levantar?

De acordo com Erika Cristine Treptow, pneumologista com área de atuação em medicina do sono, é normal apresentar alguns despertares breves durante o sono (muitas vezes imperceptíveis) e voltar naturalmente a dormir sem esforço. Porém, quando você acorda e passam alguns minutos, é importante tentar voltar a dormir para evitar cansaço, diminuição de memória, foco e comprometimento do aprendizado e da imunidade.

"Quando o sono é interrompido no meio ou final da madrugada, ele prejudica o sono REM, que é fundamental para a manutenção das funções cognitivas", diz Treptow.