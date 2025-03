Andar para trás na esteira tem benefícios ou é só modinha de TikTok?

A prática é mais comumente utilizada por fisioterapeutas em planos de reabilitação para melhorar a mobilidade, a força e a amplitude de movimento de pacientes com lesões no joelho, quadril e tornozelo. No entanto, trata-se de um exercício que exige precauções.

Para pacientes com indicação específica, como citado acima, o movimento ativa diferentes padrões musculares e pode ser usado como variação no treinamento de resistência e equilíbrio.

"Além disso, pode ajudar na melhoria da coordenação, postura e equilíbrio, uma vez que a pessoa exige mais da propriocepção (capacidade do corpo de sentir sua posição e movimentos, permitindo que o cérebro saiba onde o corpo está no espaço)", descreve Jorge, que é mestre em biomecânica do aparelho locomotor pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).

Alguns trabalhos, segundo o médico, sugerem que esse tipo de exercício pode contribuir para a coordenação motora e auxiliar na reabilitação de lesões nos membros inferiores, uma vez que o movimento de caminhar para trás gera menor impacto nas articulações do que a caminhada convencional.

Os músculos que a caminhada envolve

De acordo com o médico Gustavo Tadeu Sanchez, diretor da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, a caminhada de costas trabalha essencialmente os mesmos grupos musculares da caminhada convencional.