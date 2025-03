Açúcar vicia? Não é bem assim, mas há explicação para o desejo constante

Em um estudo, por exemplo, a ideia de que o açúcar pode causar vício foi abordada de forma crítica. Embora muitos afirmem sentir que são "dependentes" de doces e alimentos ricos em açúcar, os cientistas não chegaram a um consenso sobre se esse alimento realmente tem o poder de criar uma dependência como outras substâncias, como o álcool ou o tabaco.

"Ainda que haja uma necessidade urgente de abordar essas preocupações (com relação ao vício em açúcar), é perigoso tirar conclusões fortes sobre a validade do vício em açúcar com base nas evidências atuais", conclui o estudo.

Uma outra pesquisa, feita com camundongos, mostrou que o acesso intermitente ao açúcar induz comportamentos e alterações cerebrais análogos ao vício em drogas, embora menos intensos. "Isso sugere que o açúcar, em condições específicas (ex.: privação seguida de consumo excessivo), pode ter propriedades viciantes", diz o estudo.

Os resultados ainda apoiam a ideia de que transtornos alimentares e obesidade podem envolver mecanismos de dependência em açúcar, destacando a necessidade de abordagens terapêuticas que considerem esses paralelos.

No geral, especialistas consultados pela reportagem acreditam que, embora o açúcar ative centros de prazer no cérebro, isso não é suficiente para concluir que ele cause vício de forma semelhante a outras substâncias — por isso, estudos mais específicos e feitos com humanos, são necessários.

Por que gostamos tanto de açúcar?

Apesar de o açúcar não causar dependência como as drogas, um fato é: ele mexe com nossos hormônios.