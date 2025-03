Muitos beijos no Carnaval? Veja doenças transmitidas pela boca e saliva

Se alguém está com covid-19, o vírus pode estar nos pulmões, na garganta e na parte de trás do nariz, por exemplo. Portanto, se você beijar essa pessoa, o vírus pode facilmente entrar em sua boca.

6. Gonorreia

A gonorreia, causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, infecta o revestimento da uretra (o canal entre a bexiga e a parte externa do corpo), do colo do útero, do reto e da garganta ou das membranas que cobrem a parte frontal do olho —a conjuntiva e a córnea.

A transmissão sem envolvimento uretral, ou seja, de garganta para garganta e garganta para ânus, é considerada incomum.

Mas um estudo australiano publicado em 2019 na revista científica Sexually Transmitted Infections concluiu que a garganta, na verdade, é a principal fonte de transmissão da gonorreia entre homens, através de beijo de língua, sexo oral e uso de saliva como lubrificante anal.

Fontes: infectologistas Celso Granato e Ricardo Cantarim Inacio.

*Com informações de reportagem publicada em 08/12/2018 e coluna publicada em 31/05/2019.