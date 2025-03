'Vape face': como cigarro eletrônico facilita o envelhecimento da pele

O hábito também aumenta a produção de radicais livres, outro fator que acelera o envelhecimento cutâneo e de diversos outros órgãos. "Tudo isso ainda diminui a espessura da pele; leva ao envelhecimento da pálpebra inferior, favorecendo a formação de bolsas; desencadeia uma tendência à hiperpigmentação, aumentando o risco do surgimento de manchas e piora das já existentes", lembra a dermatologista Barbara Miguel, do Hospital Israelita Albert Einstein.

Outro aspecto prejudicado é a capacidade de cicatrização. "O que temos visto nos consultórios e nos congressos é a maior incidência de complicações cirúrgicas em pacientes usuários de vape pelos problemas de cicatrização provocados pela diminuição da oxigenação de tecidos e do aumento da inflamação", explica Lassance, que também faz parte do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, nos Estados Unidos, e do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida.

Para piorar, fumar pode agravar doenças autoimunes, alérgicas e inflamatórias, complicando quadros como acne, rosácea e psoríase. "Ele ainda aumenta a possibilidade do aparecimento de carcinoma espinocelular, um tipo de câncer de pele", alerta Marçal. Os fios de cabelo tendem a perder força e afinar, tornando-se mais propensos à queda, e as unhas podem ficar amareladas e quebradiças.

Muitos especialistas consideram, inclusive, que os efeitos danosos do cigarro são mais intensos do que os provocados pelo sol, já que as substâncias ficam presentes na circulação, atingindo o organismo inteiro e todas as estruturas da pele. Os raios ultravioleta, por sua vez, incidem de fora para dentro e permanecem em contato com os tecidos do corpo por menos tempo.

A única forma de evitar todos esses problemas é parar de fumar. "Embora existam tratamentos estéticos que possam melhorar a aparência da pele, nenhum é capaz de neutralizar completamente os efeitos do cigarro ou do vape", afirma Barba Miguel, do Einstein.