Bebê com AME, doença motora rara, é tratada ainda no útero e nasce saudável

Uma menina de dois anos e meio, que tinha sido diagnosticada com AME (Atrofia Muscular Espinhal) antes de nascer, vive uma vida saudável e sem sinais de doença do neurônio motor após receber tratamento ainda no útero da mãe.

O relato do caso foi feito pelo neurocientista clínico Richard Finkel, do Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude, em Memphis, nos EUA, e publicado no dia 19 de fevereiro no periódico The New England Journal of Medicine.

O que aconteceu

Antes de nascer, bebê foi diagnosticada com AME, uma doença genética, rara e degenerativa. Pacientes com AME têm morte do neurônio motor inferior, importante não apenas para ativar o movimento, mas para dar estrutura ao músculo, que acaba atrofiando. É importante lembrar que os pacientes com a doença não perdem os movimentos, mas sim a força para realizá-los, por isso muitos precisam usar cadeira de rodas, por exemplo.