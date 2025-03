Esqueceu de usar camisinha na folia? Saiba como agir para evitar riscos

Não é segredo para ninguém que o Carnaval é sinônimo de samba, folia e, para muitos, pegação. Apesar das campanhas que reforçam a importância do sexo seguro e prevenção de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) nesta época do ano, há quem ainda esqueça de usar preservativo na hora do sexo casual.

Se é o seu caso, saiba que agir rapidamente pode evitar complicações como HIV e gravidez indesejada. O primeiro passo é deixar qualquer tabu ou vergonha de lado e procurar ajuda.

Para combater infecções, busque, em uma unidade de saúde, o tratamento pós-exposição em até 72 horas —tempo que o vírus do HIV pode levar para ultrapassar a superfície dos genitais, vencer as defesas naturais do corpo e infectar a pessoa.