Doença que fez Harrison Ford não ir ao Oscar causa dor e erupções na pele

Mais comum em idosos. Apesar de pessoas de todas as idades manifestarem a doença, quanto mais velhas, mais comum ela fica. Isso é uma consequência da queda natural das defesas do corpo com o avançar da idade. Isso significa que podem ocorrer de 4 a 12 casos de herpes-zóster em um grupo de mil pessoas com idade superior a 65 anos a cada ano.

Contagiosa para aqueles que nunca tiveram catapora. Quem já teve contato com o vírus não tem o risco de tê-la. Quando as lesões estão secas, não são mais contagiosas —elas levam de 2 a 10 dias para secarem.

Lesões aparecem geralmente nas costas e no rosto. Mas podem aparecer também nos membros superiores, na cabeça e estender-se por grandes áreas.

Tratamento é feito com antivirais. O objetivo é controlar a extensão, o tempo e a gravidade da doença. Para isso, se faz uso de antiviral oral e analgésicos. Estes podem variar do mais simples até anestésicos potentes, a depender da gravidade do quadro e do grau de dor durante a manifestação aguda.

*Com informações da reportagem de abril de 2022.