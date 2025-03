Sem forças para nada? Veja o que ajustar na rotina para ter energia

A falta de energia para realizar as tarefas do dia é algo relativamente comum e pode estar relacionada a diversos aspectos, como sedentarismo, má alimentação, descanso inadequado e estresse. Estudos mostram que aproximadamente 20% dos adultos em todo o mundo relatam fadiga persistente, o que prejudica não apenas as suas atividades relacionadas ao trabalho como também as relações e a forma de encarar a vida.

Mas tem jeito de se ver livre desse "cansaço crônico", com ajustes simples que você pode fazer na sua rotina. Conversamos com especialistas de saúde que destacaram as melhores formas de aumentar a energia naturalmente.