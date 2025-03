Remédios contra vírus da bronquiolite protegem bebê antes e após nascimento

O vírus sincicial respiratório (VSR) é a principal causa de internação em crianças no mundo. Dados da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), do Ministério da Saúde, indicam que o VSR é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias nos pequenos menores de 2 anos.

Ele é altamente contagioso e tem um comportamento sazonal, com maior circulação no outono e no inverno. "É um vírus que causa doenças graves em crianças pequenas e gera grande demanda de serviços de saúde", observa o infectologista Alfredo Gilio, coordenador da Clínica de Imunização do Hospital Israelita Albert Einstein.

No último dia 13 de fevereiro, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) recomendou a incorporação de duas novas tecnologias contra o VSR no sistema público de saúde: o anticorpo monoclonal nirsevimabe e uma vacina para gestantes.