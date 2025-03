Puxa rápido para não doer? Cuidado ao usar o tapa-mamilo no Carnaval

Ensaio geral

O cuidado com os tapa-mamilos deve começar antes do uso: é importante testar o adesivo em outras partes do corpo para garantir que não existe risco de alergia às substâncias usadas na cola. A pele do seio, especialmente a região da auréola e do mamilo, é mais sensível do que o restante do corpo.

Por isso, vale investir em adesivos que sejam hipoalergênicos ou que não obstruam os poros, reduzindo as chances de irritações

Nesse cenário, os homens têm uma leve vantagem: como não usam sutiã e expõem mais os mamilos ao sol, por exemplo, a pele nessa região fica menos sensibilizada. Mesmo assim, os cuidados devem ser os mesmos para eles.

Outro detalhe importante: a aplicação do adesivo deve ser feita apenas se a pele estiver íntegra, ou seja, sem fissuras, alergias e irritações. Do contrário, o atrito do adereço e o contato com as substâncias da cola podem agravar o quadro.

Evitando acidentes

Sem dúvida, a hora mais tensa é a retirada dos adesivos. Isso porque eles são feitos para durarem horas sob condições nada favoráveis (com umidade do suor e de um eventual banho de água, por exemplo).