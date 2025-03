Chris Pratt diz que fuma charuto com Schwarzenegger; quais os riscos?

Qual é o risco do charuto?

O charuto é uma das formas de consumir nicotina, substância das folhas de tabaco. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o tabagismo é responsável por cerca de 50 tipos de enfermidades incapacitantes e uma das principais causas evitáveis de mortes prematuras em todo o planeta. Também é reconhecido como uma doença epidêmica crônica.

Nem só os fumantes são prejudicados. Também sofrem danos aqueles que mascam tabaco, o inalam em pó e os tabagistas indiretos: pessoas que não fumam, mas se expõem à fumaça.

O charuto, se "tragado", o que não é indicado, causa tonturas e desmaios por conta do nível de nicotina concentrado. Quem fuma charuto tem um risco aumentado de 45% em desenvolver DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) e 27% de sofrer doenças cardíacas.

A folha usada no charuto tem pH diferente da do cigarro e acaba absorvida pela mucosa da boca em vez de pelo pulmão. Por isso e pela falta de filtro, o risco de se desenvolver câncer oral é maior do que no cigarro industrializado.

A exposição à fumaça pode causar diferentes doenças. Ao ser inalada, ela vai direto para o pulmão e leva ao surgimento ou agravamento de condições respiratórias como rinite, sinusite, bronquite, alergias nos olhos e asma.