Tempero muito usado no arroz ajuda a controlar colesterol e diabetes

O consumo de alho já mostrou diminuir entre 10 e 15% do colesterol total e/ou LDL, considerado "ruim", em adultos com níveis altos dessa molécula.

Os mecanismos por trás desse efeito não estão totalmente compreendidos, mas parece que ele atua tanto na absorção de colesterol no intestino quanto na síntese do colesterol endógeno —aquele que produzimos no fígado, e é responsável pela maior parte do colesterol circulante.

Uma revisão sistemática, publicada em 2013, de quase 40 ensaios clínicos randomizados (tipo de estudo robusto, que compara o efeito de um remédio com o de um placebo, sem que os grupos saibam o que estão tomando) envolvendo 2.300 adultos comprovou esse efeito benéfico em quem tem níveis de colesterol "levemente elevados", maiores do que 200 mg/dL.

Diabetes

A relação com o controle do diabetes foi alvo de uma revisão sistemática publicada em 2017. A investigação envolveu mais de dez estudos que davam uma dose diária entre 0,05 g a 1,5 g (um dente tem cerca de 5 g, para se ter ideia) do suplemento de alho a pacientes diabéticos e comparava com um placebo.

No fim, o alho realmente impactou positivamente os níveis de glicose. Uma diferença de quase 10 mg/dL depois de 12 semanas e depois de mais de 20 mgl/dL na 24ª semana de suplementação.