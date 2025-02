Fio-dental x tapa-sexo: qual peça traz mais riscos para a saúde íntima?

Se o tapa-sexo for usado por um curto período de tempo —como em um desfile— e estiver higienizado, não há problema para a mulher.

A calcinha fio-dental, por ficar em contato direto com a vulva e o ânus, facilita a passagem das bactérias do trato intestinal para o vaginal, aumentando o risco de problemas como candidíase [infecção provocada por fungos], corrimento de repetição e infecção urinária.

Detalhe do adereço de Dani Sperle, em 2014: modelo usou tapa-sexo de 3 cm Imagem: Marcos Bezerra/Futura Press

Vale ressaltar que a mulher pode usar a peça que quiser e nem todas vão ter os problemas listados ao vestir um fio-dental —apenas há um risco maior.

O mais importante é suspender o uso da peça e buscar orientação médica ao perceber qualquer alteração na região íntima. Coceira, irritação e alergia devem ser sinais de atenção.

No Carnaval ou no dia a dia, seja fio-dental ou não, prefira calcinhas com forro de algodão. Em comparação a materiais sintéticos, como a lycra, o algodão absorve melhor o suor e permite que a pele respire, evitando um ambiente úmido, que favorece a proliferação de bactérias e fungos que podem causar problemas de saúde.