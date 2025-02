'Tive AVC na esteira e hoje mostro que buscar o corpo perfeito é arriscado'

'Fui à academia e minha vida mudou'

"Em novembro de 2015, fui para a academia e nem imaginava que ali minha vida iria mudar. No mês seguinte eu viajaria para a praia com minhas amigas e por isso intensifiquei meus treinos para perder alguns quilos.

Eu não era gorda, mas não estava satisfeita com meu corpo e fazia extremos para emagrecer em pouco tempo. Já cheguei a ficar um dia todo sem comer e, quando me sentia fraca ou com tontura, tomava um copo de refrigerante, assim o açúcar fazia eu me sentir melhor.

Nicole Peixoto Freire, aos 20 anos, após sofrer AVC Imagem: Arquivo pessoal

Como eu queria emagrecer para a viagem, resolvi fazer um treino de alta intensidade na esteira da academia para aumentar meu gasto calórico, mesmo não me alimentando corretamente.