Jade Picon já disse beber suco de chuchu; veja benefícios e como fazer

Jade Picon, 23, influenciadora digital e atriz, chama a atenção nas redes sociais por exibir um abdome trincado. Seja na praia, seja na academia, o tanquinho da Jade não passa despercebido.

Além de gostar de treinar e seguir uma rotina de exercícios físicos rigorosa e cuidadosamente planejada, com foco especialmente na região abdominal, Jade também recorre à alimentação para manter sua boa forma, incluindo os sucos "detox" como parte estratégica da sua dieta.

"Vocês me acompanham aqui, vocês veem que eu treino todo dia que nem uma doida, eu me alimento certinho. Não fala que o meu corpo é procedimento não, por favor. Sou muito de boa com tudo, mas isso não dá. Invalida todo meu esforço, rotina, foco", já afirmou Jade nas redes para desmentir que tenha feito qualquer procedimento estético.