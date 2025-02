Rafael Zulu teve medo de morrer após tomar energético; quando é perigoso?

O ator Rafael Zulu, 42, contou em um vídeo no Instagram que ficou quatro dias internado, com problema no coração, após uma atitude diferente do habitual em sua rotina: tomar bebida energética em excesso.

O que aconteceu

Durante um domingo em família, ele diz ter bebido grande quantidade de energético. "De repente, percebo minha respiração um pouco ofegante, coração deu acelerada", contou. Tentar se acalmar e respirar profundamente não resolveu e ele acredita que o nervosismo também fez piorar a sensação.

Levado ao hospital pela esposa, Zulu foi atendido por uma cardiologista. A médica perguntou se ele tinha algum problema cardiovascular, pois tinha apresentado uma fibrilação atrial, que causa um descompasso nos batimentos cardíacos. O diagnóstico o assustou.