Além do protetor solar: acessórios que prometem barrar raios UV funcionam?

Para garantir que um chapéu tenha proteção UV eficaz, ele deve ter certificação que permite medir o fator de proteção ultravioleta —FPU ou UPF, ultraviolet protection factor— de tecidos.

"O chapéu deve ter um UPF mínimo de 15 para oferecer alguma proteção e acima de 50 para máxima proteção. Por exemplo, um chapéu de algodão comum, sem certificação, pode permitir a passagem de raios UV e não oferecer proteção adequada. Já um chapéu certificado com UPF 50+, feito de poliéster de trama fechada e tratado com absorventes UV, bloqueia mais de 98% dos raios ultravioleta, sendo ideal para exposição ao sol", explica Joaquim Xavier, coordenador do núcleo de dermatologia do Hospital Sírio-Libanês (SP).

Imagem: Ricardo Stuckert/Divulgação

Recentemente, o chapéu que o presidente Lula usava para cobrir o curativo após cirurgia feita por causa de uma queda no banheiro chamou a atenção. Trata-se do modelo Shanghai, inspirado no estilo Panamá, desenvolvido com tecidos tecnológicos que bloqueiam até 98% dos raios UVA e UVB.

No entanto, como suas abas não são tão largas, não oferece a cobertura ideal para exposições prolongadas ao sol, como em trilhas ou esportes. Para atividades intensas ao sol, são recomendados chapéus com abas de, no mínimo 7 cm. Já para caminhadas curtas na cidade, o Shanghai pode ser suficiente.