Detesta coentro? Ranço desse tempero pode ser por alteração genética

Quem deve evitar

O consumo de coentro é considerado seguro para a maioria das pessoas. No entanto, há indivíduos que apresentam hipersensibilidade ao consumo da erva. Nesses casos, reações alérgicas são comuns, como dificuldade para respirar, coceira na pele, distensão abdominal e vômitos.

Como consumir e qual a quantidade indicada

As folhas têm aroma refrescante e sabor marcante. O coentro combina bem com peixes, frutos do mar, frango e legumes e também pode ser ingrediente de infusões. As sementes podem ser usadas para temperar marinadas.

Entre as receitas que combinam com coentro, estão: tortas; moquecas; escondidinhos; caldos; molhos; guacamole; bacalhau.

Não há uma quantidade recomendada por dia. Geralmente, a erva é consumida em pequenas quantidades como condimento em diversas receitas do dia a dia. Uma colher (sopa) por dia já é o suficiente para usufruir seus benefícios.