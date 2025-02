Com 100 mil casos e 500 mortes, devemos voltar a nos preocupar com a covid?

Covid-19 e outros vírus respiratórios têm caráter cíclico. É esperado um aumento de casos em alguns períodos do ano, principalmente após o surgimento de uma nova variante. Em outubro do ano passado, uma linhagem do Sars-CoV-2, chamada de XEC, foi detectada no Brasil. No mês seguinte, outra sublinhagem foi a LP.8.1, vista principalmente no Nordeste. O monitoramento do ITpS identificou aumento da positividade em meados de novembro.

Ela [a sublinhagem] se mostrou com capacidade maior de transmissão e de evitar as nossas defesas imunológicas. A OMS tem caracterizado essa LP.8.1 como uma variante que exige monitoramento, mas com baixo nível de risco global. Anderson Brito, virologista coordenador científico no ITpS

Pessoas suscetíveis e condições favoráveis facilitam disseminação do vírus. "Sempre que há novos vírus em circulação, pode ter um pouco de aumento, mas sem que isso se traduza em nova emergência ou situação crítica na qual a gente tenha que reescalonar alguma medida", afirma Guilherme Luiz Milanez, infectologista do Hospital Orizonti.

Essa dinâmica de surtos após nova variante é vista nos últimos três anos. Mas, diferente do período inicial da pandemia, hoje o cenário é melhor, pois as vacinas continuam efetivas. "Aqueles que não estão com doses de reforço em dia são recomendados a buscar, porque elas ajudam a responder a essas infecções com menor risco de evoluir para casos graves e hospitalizações", diz Brito.

Vírus da covid ainda não tem sazonalidade definida. "É natural que o vírus pandêmico, nos primeiros anos subsequentes a sua expansão, ainda tenha um comportamento errático, ou seja, não encontrou sua sazonalidade, o período que vai acontecer com frequência", diz André Ribas Freitas, professor de epidemiologia e bioestatística na Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic de Campinas.

Surtos já foram notificados no verão e no inverno. Além disso, ainda há pessoas suscetíveis que se infectam e transmitem o vírus o tempo todo. "O vírus não escolhe hora. Quando surge variante em algum ponto do planeta e chega em localidade onde encontra condição favorável, não há padrão tão claro", afirma o virologista.