Está muito quente e seco na sua região? Melhor não usar ventilador; entenda

Para extrair benefícios sem correr riscos (de ter dor de garganta, coceira na pele, secura no nariz, vermelhidão ocular e mal-estar geral), primeiro limpe o ventilador com um pano úmido. No caso, as pás dos dois lados e, em se tratando dos modelos de chão, as grades frontais e a base.

Nesse momento, também vale aspirar o cômodo, conferir o estado de cortinas e tirar o pó das superfícies de móveis. Se possível, para evitar problemas, retire tapetes, bichos de pelúcia e troque a roupa de cama.

"Feito isso, deixe o ventilador no chão, posicionado para cima, e o ajuste para girar de um lado para outro, para que o vento não seja direto e constante para o corpo. Direcione para parede ou, de preferência, para janela, pois assim o ar quente sai do ambiente. No caso do ventilador de teto, utilize-o no modo exaustor, no qual o ar é conduzido para cima", sugere Sampaio.

*Com informações de reportagem publicada em 08/02/2021