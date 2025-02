Papa Francisco tem prognóstico reservado: o que isso significa?

Os boletins médicos diários sobre a saúde do papa Francisco, 88, dizem que ele está estável, apesar da condição crítica. O pontífice tem um prognóstico reservado, o que indica a gravidade do caso.

O que é prognóstico?

O termo é usado em diferentes contextos e indica uma previsão do que pode acontecer no futuro. Com base em dados de realidade e análises atuais, faz-se uma suposição de como algo pode se desenvolver ou do resultado de um processo. Meteorologistas podem fazer um prognóstico climático, enquanto empresas trabalham com prognósticos financeiros.

No ramo médico, o prognóstico indica a provável evolução ou resultado de uma doença. O prognóstico de uma pessoa diagnosticada com câncer, por exemplo, depende de fatores como estágio da doença no momento em que foi descoberta e condição atual de saúde. Quem analisa o caso vai tentar prever como o tumor vai se comportar e qual será a resposta ao tratamento. Estabelecer um prognóstico é importante para escolher a terapia mais adequada.