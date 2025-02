Ela tem doença que distorce olfato: 'Marido tem cheiro de caldo de galinha'

"As pessoas têm uma memória olfativa coletiva de acordo com a correlação da memória com o produto. Por exemplo, vê laranja e canela, sabe a diferença, sabe identificar o cheiro. Ocorre que quando existe um problema neurológico, no nervo do olfato, a pessoa sente o cheiro olhando outro produto, que não tem o cheiro que ela conhece", explica o médico otorrinolaringologista Jammal Azzam, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial.

Azzam explica que não há tempo determinado para o fim do distúrbio e o tratamento clínico é individualizado: "A gama de variação de situações é muito grande e não pode ser única. Existe o treinamento olfativo, que faço e prescrevo, mas também existem medicamentos via local e oral. Não há cirurgia".

Treinamento olfativo

O estudo que Ana Paula participou foi desenvolvido pela naturóloga e especialista em neurociências Viviane Castello Branco Pereira, como parte integrante do projeto de mestrado do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da USP, na área de Psicologia Experimental - Sensação, Percepção e Cognição, e utilizou técnica de treinamento afetivo olfativo.

A pesquisadora, que atua há 20 anos com a prática clínica interdisciplinar, trabalhava com técnicas como aromaterapia, que envolve a olfação de substâncias odorantes, integrada à meditação e à respiração, e começou a receber pacientes com problemas no olfato, que fizeram um longo percurso com especialistas e não encontraram respostas para o que sentiam.

"Era muito comum as pessoas chegarem dizendo: procurei muitos profissionais e você é a minha última opção. A busca por diagnóstico, assistência, compreensão e acolhimento, saber o que estava acontecendo com eles motivou a fazer o mestrado", relata.