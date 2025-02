IA pode diagnosticar diabetes, HIV e covid-19 usando amostra de sangue

Por que é tão interessante analisar o sangue? O sistema imunológico guarda um "histórico" de doenças passadas e atuais que já atingiram o corpo através de dois tipos de células: os linfócitos B e T. Estes glóbulos brancos estão presentes no sangue.

As células B produzem anticorpos que atacam vírus e outros agressores do organismo, enquanto as T são capazes de ativar outras repostas e destruir as células já infectadas.

Quando uma pessoa tem uma infecção ou doença autoimune — como é o caso da diabetes tipo 1 e do lúpus, em que o próprio corpo ataca seus tecidos —, os linfócitos B e T aumentam em quantidade e começam a produzir substâncias receptoras específicas na sua superfície.

Ao sequenciar os genes destes receptores, os cientistas podem obter uma espécie de "senha" que abre os arquivos do sistema imunológico. Assim, é possível descobrir quais doenças aquele paciente já enfrentou.

Testes tiveram alto índice de acerto e podem representar futuro da medicina

Ao elaborar a ferramenta de IA, os cientistas incorporaram a ela seis modelos de machine-learning. Ou seja, eles programaram os computadores para reconhecer padrões já conhecidos a respeito das doenças a serem investigadas, especialmente ao analisar as sequências de genes daquelas regiões "chave" das células B e T.