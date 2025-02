6 dicas para melhorar a saúde sem depender de dietas restritivas

Além disso, um artigo de 2020 publicado no periódico The Lancet ligou o excesso de consumo de sal com o crescimento das bactérias H. pylori no estômago, o que pode desencadear inflamação, úlceras gástricas e, potencialmente, o desenvolvimento de câncer gástrico.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a quantidade recomendada de sódio por dia é de 5 gramas, o equivalente a uma colher de chá. Mas a maioria das pessoas ultrapassa esse limite facilmente.

Para reduzir a ingestão de sódio, prefira alimentos naturais e leia os rótulos para identificar produtos com baixo teor de sal. Outra estratégia é evitar o uso de temperos prontos e substituir por ervas naturais e especiarias, alho, cebola, alecrim, manjericão e cúrcuma, que intensificam o sabor sem a necessidade de adicionar mais sódio ao alimento.

Imagem: Getty Images

6. Praticar atividade física regularmente

Ok, essa dica não é alimentar, mas manter o corpo ativo e praticar exercícios físicos de forma regular é tão importante quanto escolher o que vai no seu prato. "A atividade física entra com aquele fator de gasto de energia. Se você tem uma alimentação equilibrada, é possível atingir o balaço negativo, ou seja, gastar mais calorias do que as que foram consumidas", explica Pablius Braga, médico do esporte do Hospital Nove de Julho em São Paulo.