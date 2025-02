Como dormir bem no calor sem ar-condicionado? Veja 7 dicas práticas

Pode ser uma boa estratégia nas noites quentes, pois, além de manter a coluna alinhada, o que ajuda a evitar dores nas costas e no pescoço, essa posição favorece a respiração. Como as vias aéreas ficam abertas, é menos provável que a pessoa ronque, o que também contribui para um sono mais tranquilo e confortável.

7. Evitar a luminosidade

Em noites quentes, a combinação de calor e luz (de abajur, celular, TV) pode tornar o ambiente mais desconfortável, aumentando a dificuldade para adormecer e causando interrupções no sono. A luminosidade também pode interferir na qualidade do sono REM, a fase mais profunda e restauradora do descanso. Portanto, é importante criar um ambiente escuro e fresco para dormir, principalmente quando as temperaturas estão elevadas.

Quem gosta de dormir com as janelas abertas, com a intenção de deixar o quarto mais arejado, deve tomar o cuidado para que a luz da rua não atrapalhe o repouso, usando cortinas leves ou máscaras para dormir.

