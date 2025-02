Bolsonaro tem chip hormonal para melhorar sexo; terapia pode ser arriscada

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem 69 anos, revelou que colocou um chip hormonal para ajudar no desempenho sexual. "Me sinto com 40 anos de idade", disse nesta terça-feira (25) em entrevista a Leo Dias. Mas o "chip da beleza", como é popularmente chamado, é contraindicado em alguns casos, por apresentar riscos à saúde.

O que é chip hormonal?

Chip, na verdade, é um tubo fino de silicone de cerca de 3 cm contendo hormônios e até medicamentos. Ele é inserido sob a pele, geralmente na nádega ou no abdome, e tem duração de seis meses. As substâncias são liberadas continuamente no sangue com promessas como emagrecimento, ganho de massa muscular, aumento da disposição física e da libido, e alívio dos sintomas da menopausa.

Terapias hormonais para fins estéticos e de performance são proibidas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Em outubro do ano passado, a agência regulatória publicou um comunicado que proibia a manipulação, comercialização e propaganda dos implantes hormonais manipulados. A decisão ocorreu após associações médicas apresentarem denúncias de complicações e mortes devido ao uso do produto.