Ozempic alivia sintomas de ovários policísticos, mas 'não é solução mágica'

É justamente esse quadro de aumento de peso e resistência à insulina apresentado por muitas pacientes de SOP que levou ao uso da semaglutida (comercializado com o nome de Ozempic) para ajudar no tratamento da SOP. De acordo com Pedro Doria, ginecologista do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, o medicamento é um agonista do GLP-1, hormônio que ajuda a regular o apetite, controlar o índice glicêmico e promover a perda de peso. Vale dizer, no entanto, que o uso é considerado off-label. "Ou seja, o uso para essas pacientes não está previsto em bula, mas pode, sim, ser considerado em alguns casos devido aos efeitos benéficos para essa condição", explica o médico.

Kelly Pessôa, coordenadora do curso de enfermagem do Uninassau (Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru), de Aracaju (AL), lembra que isso não é um caso isolado. "Estudos em andamento e a experiência clínica indicam possíveis benefícios para essas pacientes, especialmente as com obesidade ou resistência à insulina, assim como ocorre com a metformina [medicamento utilizado para controlar os níveis de glicose no sangue em pacientes de diabetes tipo 2]", diz ela, que também atua no acompanhamento de mulheres que sofrem com a SOP nas Unidades de Saúde da Família.

De fato, um estudo publicado em 2024 no periódico Frontiers in Endocrinology mostrou que, dois anos após serem tratadas com semaglutida e metformina por três meses, associando com mudanças no estilo de vida, 84% das mulheres que participaram do estudo engordaram, mas ainda apresentavam um peso corporal menor do que no início do estudo.

Como o Ozempic age na SOP?

O uso da semaglutida pode ajudar a melhorar o perfil metabólico da mulher, promovendo perda a perda de peso. No entanto, vale dizer que a SOP é uma condição crônica, ou seja, não há cura para ela. "O uso desse medicamento visa auxiliar no manejo da síndrome e dos sintomas dela", reforça Maurício Abrão, ginecologista e diretor do Centro Avançado de Ginecologia e Cirurgia Ginecológica da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Outro benefício indireto do uso do medicamento —e dos seus efeitos na SOP— é a melhora indireta da fertilidade da mulher, que é bastante afetada pela irregularidade de ciclos ocasionada pelo desequilíbrio hormonal. "A semaglutida não aumenta nem reduz as taxas de gravidez, tanto natural quanto por reprodução assistida", explica Pedro Peregrino, ginecologista e obstetra do Hospital e Maternidade Santa Joana em São Paulo. "Mas se a paciente está usando a semaglutida para reduzir o peso, controlar diabetes e obesidade, existe um efeito benéfico indireto, porque sabemos que esses fatores podem diminuir a taxa de gravidez, tanto natural quanto por reprodução assistida", diz.