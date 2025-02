Quer cabelos fortes? Estes são os nutrientes que você deveria estar comendo

A deficiência de ferro é uma das principais causas de queda capilar, especialmente em mulheres. O ferro heme, encontrado em carnes vermelhas e peixes, possui maior biodisponibilidade que o ferro não-heme, presente em vegetais de folhas escuras e leguminosas.

"Sua deficiência pode provocar queda significativa e enfraquecimento capilar, comprometendo não apenas a estética, mas também a saúde geral", destaca Pomini.

Imagem: Louis Hansel/Unsplash

3. Vitaminas do complexo B

As vitaminas do complexo B são essenciais para a saúde capilar, pois atuam na nutrição dos folículos e no fortalecimento dos fios. A biotina (B7), por exemplo, é uma das mais importantes, ajudando na produção de queratina e na redução da queda.

A vitamina B12 também desempenha um papel essencial no crescimento e ciclo do cabelo, pois é necessária para a proliferação celular nos folículos capilares. De acordo com estudos, a deficiência dessa vitamina pode interromper a divisão celular, levando à transição precoce do cabelo da fase de crescimento para a fase de queda.