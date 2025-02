Márcia Sensitiva operou aneurisma; ele dá sinais? Veja quando se preocupar

Geralmente, os aneurismas não apresentam sintomas. Se não estourar, a pessoa pode viver com o problema durante toda a vida, com monitoramento e acompanhamento médico. Mas aneurismas cerebrais grandes ou em crescimento, com risco de se romper, podem causar dor de cabeça, pupilas dilatadas e/ou sintomas de AVC (acidente vascular cerebral), como fraqueza ou paralisia em um lado do corpo.

Ao se romper, o aneurisma causa hemorragia, com dor de cabeça intensa e imediata. Pode também provocar náuseas, vômitos, rigidez do pescoço, sensibilidade à luz, perda de consciência e/ou convulsões.

Quando precisa de cirurgia?

Aneurismas menores do que 7 milímetros, sem sintomas, geralmente não precisam de cirurgia. Eles raramente se rompem e não justificam os riscos do tratamento imediato, então podem ser acompanhados por exames de imagem periodicamente, conforme indicação médica.

O procedimento cirúrgico é feito quando o aneurisma é maior do que 7 mm e causa sintomas. É feita uma cirurgia endovascular, com a implantação de molas ou stent endovascular, que foi o caso de Márcia Sensitiva. Neste procedimento, o stent é colocado de forma permanente na abertura do aneurisma para redirecionar o fluxo sanguíneo anormal ao redor dele, prevenindo a entrada de sangue e eliminando o risco de ruptura.

Quando não se rompe, a escolha do tratamento leva em consideração alguns fatores. Como tipo, tamanho e localização do aneurisma, risco de ruptura, idade e saúde da pessoa, histórico médico de paciente e familiares e riscos do tratamento. Pessoas com histórico de aneurisma na família devem se consultar com um neurologista periodicamente para rastrear algum risco.