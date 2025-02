Papa Francisco: por que insuficiência renal é comum em pessoas internadas

Tratamento para insuficiência renal aguda

É preciso identificar a causa da lesão para seguir com o tratamento. Se for uma obstrução, por exemplo, pode-se colocar um cateter na bexiga para remover a urina ou fazer uma investigação dentro do órgão com uma câmera para eliminar o bloqueio. Pode ser preciso também restaurar o fluxo de sangue para os rins ou interromper medicações que estão causando o problema. Dependendo do caso, cirurgia é considerada.

Algumas medidas podem evitar problemas mais graves. Elas incluem: restringir líquidos, sódio, fósforo e potássio na dieta; manter uma boa alimentação, com o objetivo de reduzir o acúmulo de toxinas que são normalmente eliminadas pelos rins; dieta rica em carboidratos e pobre em proteínas, sal e potássio é geralmente recomendada; tomar medicamentos, se os níveis sanguíneos de potássio ou fosfato estiveram altos demais; iniciar diálise.