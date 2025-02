'Cãopanheiros': quais os benefícios para a saúde de se ter um cachorro?

"Uma das mais importantes contribuições dos animais é proporcionar companhia, além de facilitar a participação social e levar a uma maior interação entre as pessoas. Os animais são considerados catalisadores sociais, ou seja, eles facilitam a conversa entre estranhos, e esse envolvimento social com outras pessoas pode indiretamente levar a uma melhora na saúde psicológica dos tutores", explica a psicóloga Tatiana Irigaray.

Evidências também apontam que a posse de animais de estimação pode minimizar o declínio cognitivo. "Uma possível explicação para isso é que a interação com os animais e a responsabilidade em ter que cuidar deles podem ajudar os indivíduos a manterem níveis altos de atividade, retardando o declínio cognitivo", pontua Irigaray.

Sistema imunológico fortalecido

Imagem: My Clinic Saúde Animal/Divulgação

Segundo Marco Antonio Alves, cardiologista, a convivência com os animais fortalece também o sistema imunológico. "Estudos afirmam que há diminuição de reações alérgicas, diferentemente do que muitas pessoas pensam, acreditando que esta convivência pode aumentar a incidência de alergias", esclarece.

Um desses estudos foi realizado em 2018 pela bioestatística Alexandra Sitarik e colegas do Sistema de Saúde Henry Ford, de Detroit (EUA). A pesquisa revelou que a poeira das casas com cães pode influenciar o desenvolvimento e a resposta do sistema imunológico humano, alterando a composição do microbioma intestinal de forma a reduzir o risco de alergias e asma.