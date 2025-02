Ela quis sorriso perfeito, ficou com infecção e 'branco chapado horrível'

"Desde criança meus dentes tinham uma pigmentação escura devido a um problema de nascença que desconheço o motivo, mas era algo parecido com as manchas causadas pelo excesso de flúor (fluorose).

A solução para camuflar era aplicar resina, mas ela manchava com o tempo, principalmente quando tomava bebidas escuras ou comia algo com catchup. Às vezes, mordia algum alimento com força e isso lascava o material. Ia ao dentista com frequência para resolver esses problemas.

Na adolescência, me tornei uma pessoa insegura com relação aos meus dentes. Não cheguei a sofrer bullying, mas ouvia comentários do tipo: 'Por que você não vai arrumar seus dentes?'. Ninguém entendia que meus dentes eram daquele jeito por causa de um problema de nascença e que não tinha muito o que fazer.

Aos 20 anos, decidi colocar lentes de contato dentais porque sonhava em ter um sorriso bonito. Na época, achei que os dentes ficaram grandes e desproporcionais, mas relevei o resultado.

Dez anos depois, procurei um segundo profissional, um dentista famoso que prometia um resultado satisfatório, um sorriso perfeito com poucas sessões. O dentista disse que ia me "presentear" com uma nova peça no mercado feita de zircônia, que era um material mais caro por ser natural.

Segundo ele, isso ia trazer harmonia para o meu sorriso, mas um tempo depois descobri que a zircônia não fazia isso, pelo contrário, trouxe uma discrepância grande.