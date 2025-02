Notas baixas ou desatenção? O problema pode estar nos olhos

Por isso, é muito importante que familiares e professores fiquem atentos a sinais que podem indicar que a criança ou o adolescente tem algum problema. "Fechar um dos olhos para enxergar; posicionar objetos, como o livro, o caderno ou a televisão muito perto do rosto; ter dificuldade para copiar a lição e precisar se sentar próximo da lousa; ter muita dor de cabeça e ficar com os olhos coçando ou vermelhos com frequência podem ser indícios", explica Plut.

A oftalmologista Júlia Rossetto, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP), ainda destaca sinais como a criança esbarrar muito nas coisas, apertar os olhos quando quer ver algo que está distante, ter dificuldade para reconhecer pessoas, objetos ou ler placas de longe e apresentar desenvolvimento escolar muito diferente dos outros colegas de sala. Algumas questões de comportamento também podem servir de alerta, como desinteresse nas aulas, dispersão constante e dificuldade na interação social.

Além de ajudar no aprendizado e nos relacionamentos, tratar os problemas de visão quando as crianças estão mais novas também ajuda a evitar problemas futuros. "Temos uma janela de desenvolvimento da visão que acontece da gestação até cerca de 7 anos de idade. Se a criança com grau não começar a utilizar a correção certa nesse período, pode apresentar a chamada ambliopia ou olho preguiçoso. Nesses casos, ela pode não enxergar bem no futuro, mesmo com uso de óculos", afirma Rossetto.

O ideal é que os pequenos visitem o oftalmologista desde cedo, principalmente se houver histórico familiar ou suspeita de problemas como miopia muito alta, catarata congênita e retinoblastoma, um tipo de tumor na retina. A primeira consulta deve acontecer ainda no primeiro ano de vida, entre os 6 e 12 meses; e entre os 3 e 5 anos, a criança deve passar por um exame mais completo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica.

"Se estiver tudo de acordo com o esperado, o atendimento pode ser repetido anualmente ou a cada dois anos. Do contrário, um acompanhamento mais de perto pode ser necessário, avaliando cada caso", orienta Rossetto.