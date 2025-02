Homem pode tomar vacina contra HPV? Para que idades há doses de graça?

Só que a vacina quadrivalente que tem no setor público é excelente e pega 70% dos vírus que causam câncer no colo do útero, e um percentual variável em cânceres em outras localizações.

Por que homens devem se vacinar?

Em cada dez casos de câncer de colo de útero, sete são causados pelo HPV (papilomavírus humano). Essa ligação faz com que muitas pessoas ainda pensem que a vacinação contra o vírus deve ser feita apenas por mulheres ou que o homem só deve se vacinar para não transmiti-lo.

Fato é que a ciência hoje relaciona o HPV a uma série de doenças que também podem acometer pessoas com pênis como câncer de pênis, orofaringe e ânus e canal anal. A vacina não faz distinção de sexo, o vírus é transmitido com facilidade e atinge igualmente homens e mulheres. Há ocorrência do HPV fora da região genital, que pode ser transmitido pelo beijo e toque de áreas onde há lesões.

O câncer de orofaringe relacionado ao HPV, por exemplo, afeta 594,85% mais homens do que mulheres, de acordo com o relatório "O impacto do HPV em diferentes tipos de câncer no Brasil", de 2023, da Fundação do Câncer.