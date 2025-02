Tomar café puro em jejum faz mal? Por que às vezes isso gera dor e azia?

"Esses alimentos estimulam liberação aumentada de conteúdo ácido no interior do estômago e, com isso, pioram sintomas de queimação, refluxo e gastrite, que é uma inflamação da camada de revestimento interna do estômago", diz.

Pessoas com transtorno de ansiedade, enxaqueca, arritmias cardíacas e outros problemas clínicos podem ter sintomas exacerbados quando ingerem essas bebidas ou alimentos em jejum.

Café e o coração acelerado

Como você viu, às vezes o incômodo vai além de uma simples dor no estômago, especialmente quando se trata do café. Isso porque a bebida é rica em cafeína, substância com efeitos estimulantes sobre o sistema nervoso central. Por isso, pessoas que costumam beber muito podem ter sintomas como agitação, excitação, euforia e dificuldade para dormir.

Os efeitos da estimulação do sistema nervoso podem repercutir sobre o sistema cardiovascular e gerar palpitações, aumento da pressão arterial e frequência cardíaca, além de refletir no aparelho digestivo, causando azia, dor, desconforto e diarreia.

Se o café for tomado em jejum, ou seja, com o estômago completamente vazio, a dose da cafeína que é absorvida e acaba na circulação sanguínea é maior do que se fosse tomada junto com outros alimentos, ou depois de tê-los ingerido.