7 truques simples para proteger a cozinha contra baratas e formigas

Misture partes iguais de vinagre branco e água em um borrifador e aplique em todas as áreas em que houver insetos. O cheiro forte vai repeli-los e impedir que voltem. Caso não haja vinagre, o limão também se mostra uma solução simples: esprema o suco de uma fruta e coloque-o em garrafa de spray. Basta borrifar a solução em todas as áreas em que há formigas.

Usar com frequência inseticida pode aumentar a resistência das baratas, principalmente se estiverem produzindo filhotes, que terão mais chances, até porque os ovos não são eliminados. Fora o risco de usar inseticida com crianças e animais em casa. Use como repelentes: folhas de louro, alecrim e eucalipto; cascas de frutas cítricas, como laranja e limão; e óleo de lavanda.

Aposte também em faxina regular e aperfeiçoe a mira do chinelo.

6. Aproveite a borra de café

Sabe o pó restante no filtro? Coloque-o junto ao seu lixo. Assim, evita que as formigas sejam atraídas para o local. O mesmo truque pode ser usado nas trilhas que as formigas percorrem e até em plantas.

7. Monte armadilhas químicas