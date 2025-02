Por que os ovos vermelhos são mais caros que os brancos?

"As galinhas vermelhas [que produzem ovos avermelhados] consomem mais ração quando comparadas às brancas [que dão origem aos mais claros] e, consequentemente, os seus ovos têm um maior custo de produção", disse o professor, a VivaBem, em 2024.

Caipiras e orgânicas também têm preço diferente

Em relação às galinhas caipiras, que vivem soltas em ambientes abertos —em contraste com as de ambientes industriais e de granja, criadas em gaiolas—, Araújo explica que o encarecimento dos ovos produzidos por elas está ligado à demanda de luz solar —nem sempre disponível. Como em algumas épocas do ano os dias escurecem mais cedo e há menor incidência de raios solares, o "ciclo produtivo" dessas aves é menor, afirmou o pesquisador.

A ação da luz estimula a produção de ovos dessas galinhas e, em épocas como agora, que a gente vai encaminhando para o inverno, elas diminuem a produção de ovos porque ficam expostas a uma menor quantidade de raios de sol. Então, se produzem menos ovos, há menos oferta e o ovo fica mais caro. Lúcio Francelino Araújo

Já os ovos orgânicos são encarecidos pela alimentação "especial" de suas progenitoras. "No caso dessas galinhas, você só usa produtos naturais para alimentá-las, como insetos e milho orgânico", explica Araújo. "O milho que se utiliza na ração dessas galinhas, por exemplo, não pode ter sido produzido com nenhum produto químico. Isso torna a alimentação delas mais cara e, consequentemente, o ovo produzido será mais caro", adicionou o professor na entrevista.

Diferença nutricional é 'lenda urbana'

Do ponto de vista nutricional, os ovos brancos, vermelhos, caipiras e orgânicos são similares, ainda de acordo com o pesquisador da USP.