Anos ouvindo: veja o que psicólogos e terapeutas aprenderam no consultório

Depois de anos ouvindo histórias de vida no consultório, psicólogos e terapeutas acumulam não apenas experiência clínica, mas também preciosos aprendizados sobre comportamento humano. A seguir, veja reflexões e conselhos que esses profissionais descobriram ao longo de suas carreiras e que podem ajudar você a se entender melhor e ter relacionamentos mais saudáveis.

As pessoas têm muito menos conversas significativas do que deveriam

"Uma das conclusões mais interessantes a que cheguei é a de que a psicoterapia não depende tanto da técnica ou teoria, mas boa parte do que satisfaz as pessoas nesse processo é simplesmente ter um espaço para conversas significativas", conta Guilherme Spadini, médico psiquiatra, psicoterapeuta e professor da The School of Life. "Na vida cotidiana, jogamos conversa fora ou brigamos. Dificilmente nos sentamos com alguém importante para nós para conversarmos profundamente sobre a vida quando tudo está bem", afirma.

Segundo ele, essa é uma dinâmica muito comum em casais: as "DRs" acontecem só quando alguém está muito ferido, chateado ou nervoso, e elas raramente são produtivas. A solução? Parar com mais frequência para conversar sobre o que mais nos importa com as pessoas com quem mais nos importamos, quando tudo está bem e ambos estão tranquilos. "Eu costumo brincar que um gravador tocando a frase 'Mas você já conversou com ele/ela sobre isso?' substituiria 90% do meu trabalho", diz.